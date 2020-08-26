الرئيس الفلسطيني يطالب بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين.
وقال عباس خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله "نقدر كل ما تقدمه بريطانيا لدعم بناء مؤسساتنا والنهوض باقتصادنا ونقول حان وقت اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين الامر الذي سيساعد في تحقيق العدالة ويبعث الامل ويثبت حل الدولتين على أساس حدود 1967".
وأضاف انه اكد خلال اتصال سابق برئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الالتزام بتحقيق السلام وفق قرارات الشرعية الدولية والاستعداد للذهاب الى المفاوضات تحت رعاية الرباعية الدولية.
وأكد عباس "انه لن يكون هناك سلام وامن واستقرار في منطقتنا دون انهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا وحصول الشعب الفلسطيني على حريته".
وأوضح عباس ان زيارة وزير الخارجية البريطاني تأتي في ظل ظروف معقدة حيث لا تزال سلطات الاحتلال تسيطر على القدس المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية في مخالفة للشرعية الدولية وتمارس نشاطاتها الاستيطانية ولم تتخل عن خططها للضم وهي ممارسات تدمر ما تبقى من عملية السلام.
كما أشار الى المساعي الفلسطينية لتحقيق المصالحة بين حركتي (فتح) و(حماس) وصولا للانتخابات العامة.
من جهته أكد راب التزام المملكة المتحدة بحل الدولتين عبر سلام دائم يتفق عليه الطرفان مشددا على معارضة بلاده ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية.
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