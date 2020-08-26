© REUTERS / Hannibal Hanschke
وكان المتحدث باسم حكومة السودان، قال إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن حكومته لا تملك تفويضا بالتطبيع مع إسرائيل. وتابع المتحدث أن حمدوك طلب فصل التطبيع مع إسرائيل، عن القرار الأمريكي بشأن حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يرى أن "تحول السودان للديمقراطية فرصة لا تتكرر إلا مرة في الجيل"، مضيفا أنه ناقش، خلال زيارته "سبل تعميق العلاقات الأمريكية السودانية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أمريكي كبير يكشف موعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.