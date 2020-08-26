مسؤول أمريكي كبير يكشف موعد توقيع اتفاقية السلام بين إسرائيل والسودان

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وتوقع المسؤول الأمريكي، أن "نشهد قريبا تطورات إيجابية في كل ما يخص العلاقات بين أورشليم القدس والخرطوم". وقال، في ختام محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في السودان أمس، أن الأمور تتقدم في الاتجاه الصحيح، وذلك حسب هيئة البث الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم حكومة السودان، قال إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن حكومته لا تملك تفويضا بالتطبيع مع إسرائيل. وتابع المتحدث أن حمدوك طلب فصل التطبيع مع إسرائيل، عن القرار الأمريكي بشأن حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إنه يرى أن "تحول السودان للديمقراطية فرصة لا تتكرر إلا مرة في الجيل"، مضيفا أنه ناقش، خلال زيارته "سبل تعميق العلاقات الأمريكية السودانية".