الخارجية المصرية تنعى ملحق الشؤون المالية والإدارية لسفارتها في نيروبي

وجاء في بيان الوزارة "تنعى وزارة الخارجية ببالغ الحزن الزميل الأستاذ هشام إبراهيم فريد، ملحق الشئون المالية والإدارية بسفارة جمهورية مصر العربية في نيروبي، الذي وافته المنية أمس 25 أغسطس الجاري".

وتابع البيان "وإذ يتقدم أعضاء الوزارة بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد، يدعون المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وأصدقاءه وزملاءه خالص الصبر والسلوان".