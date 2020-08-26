"الهيئة المستقلة للانتخاب" في الأردن: نحن أصحاب قرار تأجيل الانتخابات

ولفت الكلالدة إلى أن هذا القرار يرتبط بالوضع الوبائي المتعلق بفيروس كورونا وقرار فرض حظر شامل في البلاد، بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

© REUTERS / Muhammad Hamed

وأٌعلن في وقت سابق إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأشار الكلالدة خلال لقائه هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم"، إلى أنه "في حال تأجيل الانتخابات ستجمد الإجراءات، وتستكمل من حيث توقفت بعد تحديد موعد جديد لها".

وأوضح أن "الهيئة حريصة على تهيئة جميع المناخات والسياسات الداعمة لنجاح الانتخابات".

ولفت إلى أن "المشاركة هي التي تحدث أثراً وتوصل رسالة لصانعي القرار حتى لو كانت بوضع ورقة بيضاء في صناديق الاقتراع".

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وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب إن "الدولة معنية بإيصال رسائل تطمين سياسية لكل الأطراف، لكن الأطراف الأخرى مطالبة هي الأخرى برسائل تطمين".

وأكد أن "ضمانات النزاهة والشفافية هي الأساس، وأن كل التعليمات الجديدة والتغييرات هدفها الحفاظ على السلامة العامة للناخبين والناخبات ومنع انتشار العدوى بفيروس كورونا".

مشددا على إجراء بعض التعديلات والتغييرات على عمليات الاقتراع والتصويت بما يناسب متطلبات المرحلة في ظل جائحة كورونا.