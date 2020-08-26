بومبيو يبحث الاستقرار الإقليمي مع ولي عهد البحرين

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واتفقت الإمارات وإسرائيل، برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على مباشرة علاقات ثنائية كاملة بين الدولتين.
وبحسب بيان مشترك، ستجتمع وفود من دولتي الإمارات وإسرائيل، خلال الأسابيع المقبلة؛ لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بقطاعات الاستثمار والسياحة والرحلات الجوية المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، إضافة إلى إنشاء سفارات متبادلة وغيرها من المجالات ذات الفائدة المشتركة.
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