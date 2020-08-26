المتحدث باسم المجلس الانتقالي يسمي لـ"سبوتنيك" الجهات التي تعوق اتفاق الرياض

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وأشار هيثم في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" إلى أن "هذه المنظومة لا تستهدف فقط إفشال التحالف في المناطق الشمالية ومن ثم تحرير صنعاء، وإنما أيضا استعداء التحالف العربي وأيضا محاولة إقصاء الشريك الأساسي وهم الجنوبيون الذين انتصروا في المعارك السابقة".

وأضاف نزار هيثم:

إننا ننتظر موقفا من السعودية التي نعلم أنها لا تدخر جهدا لإحلال السلام، ولكن هذه الأطراف تعيق المملكة وتعيق أي جهد آخر، لافتا إلى أن "تعليق المشاركة من جانبنا في اتفاق الرياض رسالة للجميع بضرورة أن تكون هناك خطوات جادة من قبل التحالف العربي تجاه الممارسات التي يقودها جناح الإخوان المسلمين في الشرعية".

وعن الوضع في الأرض قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إن "هناك جبهات قتالية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وميليشياته في أبين، تعاونهم ميليشيات تابعة للقاعدة و"داعش" في محاولة للدخول إلى صنعاء من أبين"، مشيرا إلى أن "القوات الجنوبية على أهبة الاستعداد للدفاع عن أرض الجنوب وتطهيره من الإرهاب".

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وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد أعلن أنه علق مشاركته في المشاورات بشأن اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب المعروف باسم "اتفاق الرياض".

وقال المجلس في بيان إنه وجه رسالة رسمية بهذا الأمر إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية.