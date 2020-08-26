© AFP 2020 / NABIL HASAN
وأضاف نزار هيثم:
إننا ننتظر موقفا من السعودية التي نعلم أنها لا تدخر جهدا لإحلال السلام، ولكن هذه الأطراف تعيق المملكة وتعيق أي جهد آخر، لافتا إلى أن "تعليق المشاركة من جانبنا في اتفاق الرياض رسالة للجميع بضرورة أن تكون هناك خطوات جادة من قبل التحالف العربي تجاه الممارسات التي يقودها جناح الإخوان المسلمين في الشرعية".
وعن الوضع في الأرض قال المتحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي إن "هناك جبهات قتالية تابعة للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين وميليشياته في أبين، تعاونهم ميليشيات تابعة للقاعدة و"داعش" في محاولة للدخول إلى صنعاء من أبين"، مشيرا إلى أن "القوات الجنوبية على أهبة الاستعداد للدفاع عن أرض الجنوب وتطهيره من الإرهاب".
وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن قد أعلن أنه علق مشاركته في المشاورات بشأن اتفاق تقاسم السلطة في الجنوب المعروف باسم "اتفاق الرياض".
وقال المجلس في بيان إنه وجه رسالة رسمية بهذا الأمر إلى السعودية بصفتها راعي اتفاق الرياض، بينه وبين الحكومة اليمنية.
© Sputnik . Mohamed Mostafa
انفوجرافيك أهم 10 بنود في اتفاق الرياض
كانت هذه تفاصيل خبر المتحدث باسم المجلس الانتقالي يسمي لـ"سبوتنيك" الجهات التي تعوق اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.