الجيش اللبناني: مروحيات إسرائيلية استهدفت مراكز لجمعية "أخضر بلا حدود"

وقالت في بيان أن "المروحيات استهدفت مركزا للجمعية المذكورة في محمية ​عيترون​ ما أدى إلى ​اندلاع حريق​ داخلها، وسبق ذلك اعتداءات من قبل العدو الإسرائيلي في الليلة نفسها عبر إطلاق 117 ​قذيفة​ مضيئة، وحوالى 100 قذيفة قسم منها متفجّر والآخر فوسفوري في خراج بلدات، ​ميس الجبل​ وحولا ومارون الراس​ وعيترون داخل الأراضي اللبنانية ما سبب اندلاع حرائق في الأحراج، وأضراراً مادية في أحد المنازل وفي حظيرة ماعز عائدة إلى أحد المواطنين، ونفوق عدد من رؤوس الماعز، كما سُمع دوي عشرات الانفجارات داخل مزراع شبعا المحتلة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق، عن قصف مواقع لجماعة "حزب الله" اللبنانية، بعد إطلاق نار من لبنان صوب قواته.

وأضاف الجيش، في بيان نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي، أن قواته لم تتعرض للإصابة خلال الواقعة، مشيرا إلى إطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة.

وأردف أن "مروحيات حربية وطائرة أخرى أغارت على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية ردا على الحادث". مضيفا أنه "تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود".