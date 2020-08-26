بومبيو يصل الإمارات بعد زيارة إلى البحرين تناولت الاستقرار الإقليمي

وقال بومبيو، من البحرين، مساء أمس الثلاثاء، إن من الضروري الاستفادة من زخم الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بشأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس/آب.
وغرد بومبيو عبر حسابه على "تويتر" بعد اجتماعه مع ولي العهد البحريني سلمان بن حمد آل خليفة يقول: "ناقشنا أهمية تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين لا سيما أهمية وحدة الخليج ومواجهة نفوذ إيران الخبيث في المنطقة".
وقالت إسرائيل والولايات المتحدة، بحسب "رويترز": إنهما "تدعوان المزيد من الدول العربية إلى السير على خطى الإمارات. وتحدث وزير المخابرات الإسرائيلي عن البحرين بوصفها مرشحا محتملا لاتخاذ الخطوة".
وذكر بومبيو أنه التقى أيضا بملك البحرين.
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