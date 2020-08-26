ونقلت صحيفة القبس عن مصادر مسؤولة بوزارة الصحة قولها إنه تقرر إحالة 4 أطباء يعملون في مركز جابر العلي الصحي على خلفية شكوى مواطن بخصوص عدم تلقي ابنته الرعاية الصحية اللازمة بالمركز جراء تعرضها لضيق في التنفس.
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
وأشارت المصادر إلى أن الطفلة ترددت على المركز على مدار 4 أيام جراء تناولها بعض المكسرات، وشعورها بضيق بالتنفس، غير أن الأطباء المحالين للتحقيق لم يقدّروا الوضع الصحي للطفلة بشكل دقيق ومفصل.
ولفتت إلى أن الأطباء كذلك لم يقوموا بإجراء المزيد من الفحوصات لها، وصرفوا لها مضاداً حيوياً فقط، الأمر الذي أدى إلى نقلها بواسطة والدها إلى مستشفى العدان لاحقا.
وتابعت الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن قسم طوارئ الأطفال في مستشفى العدان استقبل الحالة وقام بإجراء الأشعة والفحوصات، ليكتشف وجود جسم غريب في القصبة الهوائية، وأن الطفلة بسببه تعاني من ضيق في القصبة الهوائية.
وأضافت المصادر أنه تمت الاستعانة بأطباء من مستشفى الأمراض الصدرية الذين قاموا بإجراء المنظار الرئوي لاستخراج الجسم الغريب "المكسرات" بعد التشخيص السليم.
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت... إحالة 4 أطباء للتحقيق بعد فشلهم في تشخيص حالة طفلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.