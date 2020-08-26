الكاظمي يبعث رسالة إلى الأسد بشأن الإرهاب في العراق وسوريا

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وجرى خلال اللقاء، بحث التنسيق المستمر للجهود السورية العراقية في مجال مكافحة الإرهاب الذي يتعرض له البلدان من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، والتنظيمات الإرهابية والتكفيرية الأخرى.
وأكد الجانبان على أن "دحر الإرهاب الذي عانى ومازال يعاني منه الشعبان السوري والعراقي لن يكون إلا على أيديهما وبسواعد الجيشين السوري والعراقي اللذين حققا إنجازات كبيرة على هذا الصعيد وتمكنا من تحرير معظم الأراضي التي كان الإرهابيون يسيطرون عليها رغم الدعم الخارجي الكبير الذي تلقوه طوال السنوات الماضية".
كما أكد الطرفان، أن "التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجهها المنطقة والمخططات الخارجية الخطيرة التي ترسم لها تستلزم تعاوناً وثيقاً بين دولها من أجل إفشال هذه المخططات ووضع حد للتدخلات الأجنبية في شؤونها".
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