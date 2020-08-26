وزيرة الصحة: 15 ألف مصري يجرون التجربة السريرية الثالثة على لقاحين لـ"كورونا"

وقالت زايد في التصريحات التي نقلتها صحيفة "المصري اليوم"، إن "خطط الترقب والترصد بالوزارة ساهمت في الحد من إصابات فيروس كورونا، وإن غرفة الأزمات المتعلقة بكورونا لعبت دورا هامة في احتواء الجائحة".

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وتابعت وزيرة الصحة المصرية قائلة "منظمة الصحة العالمية شريك أصيل فيما يتم من تقديمه من خدمات خاصة في ظل وجود جائحة كورونا، وإن المنظمة قدمت دعماً كبيراً لمصر في المبادرات الرئاسية وكان لها دور في إعداد الأدلة العلمية والاسترشادية لمواجهة كورونا".

وتطرقت المسؤولة المصرية عن موقف مصر من اللقاحات الجديدة لكورونا، وقالت إن موقفها "متقدم جدا" في إنتاج اللقاحات.

وأوضحت قائلة "يوجد 6 لقاحات عالمية أصبحت في المرحلة السريرية، ومستعدون لإنتاج أي لقاح في أي وقت حيث تم إعداد مصنع 60 في "فاكسيرا" لإنتاج لقاح كورونا، وهناك تعاون مع الصين لإنتاج اللقاحات وسنقوم بعمل التجربة السريرية الثالثة للقاحين في مصر على 15 ألف مبحوث، وأنه بمجرد إعلان النتائج سيتم التصنيع، بالإضافة إلى أن مصر حجزت حصتها من لقاح إكسفورد ضمن 4 دول في المنطقة".

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كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس/آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو/ حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.