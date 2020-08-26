إصابة فتاة بتفجير استهدف سيارة تابعة للأمم المتحدة في العراق

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وأوضح المصدر، الذي تحفظ على الكشف عن اسمه، لـ"سبوتنيك" أن عبوة ناسفة محلية الصنع انفجرت صباح اليوم مستهدفة سيارة لمنظمة "UNDP"، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة على طريق أربيل (مركز إقليم كردستان) – موصل (مركز نينوى)، ما أسفر عن إصابة فتاة بجروح واحتراق السيارة.

ولفت المصدر إلى أن الفتاة هي من المكون المسيحي من قرة قوش، التي تبعد نحو 32 كم جنوب شرق مدينة الموصل، منوها إلى أن الانفجار وقع داخل قاطع لواء 30 - حشد الشبك التابع لمنظمة بدر.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.