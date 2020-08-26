إصابة فتاة بتفجير استهدف سيارة تابعة للأمم المتحدة في العراق

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ولفت المصدر إلى أن الفتاة هي من المكون المسيحي من قرة قوش، التي تبعد نحو 32 كم جنوب شرق مدينة الموصل، منوها إلى أن الانفجار وقع داخل قاطع لواء 30 - حشد الشبك التابع لمنظمة بدر.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم) بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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