شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 698 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة فى الكويت، اليوم الأربعاء عن تسجيل 698 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مما يرفع العدد الإجمالى للاصابات إلى 82271.
وأوضحت "الصحة الكويتية" وفق بيانها اليومى حول مستجدات الوباء، انه تم تسجيل حالتى وفاة ليصل مجموع الوفيات بالفيروس إلى 521 حالة، وفيما تم إجراء 4364 مسحة جديدة للفيروس خلال آخر 24 ساعة.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد اعلن منذ قليل، عن شفاء 504 حالات من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73 ألفًا و906 حالات.
وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ504 من فيروس (كورونا) .. مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
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