شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تمنح وسام الإشادة السلطانية لـ"بن علوى" والوزراء الجدد يؤدون القسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح سلطان عمان هيثم بن طارق بوسام الإشادة السلطانية من الدرجة الأولى على الوزير السابق يوسف بن علوي بن عبدالله الذى كان يشغل منصب الوزير المسئول عن الشئون الخارجية.

من ناحية أخرى، أدى عدد من قيادات الهيكل الإدارى الجديد لسلطنة عُمان، اليوم، قسم اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان بقصر البركة العامر بمسقط، حيث أدى القسم منصور بن ماجد آل سعيد المستشار الخاص للسلطان، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافــة والرياضة والشباب، وتيمور بن أسعد آل سعيد رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

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كما أدى القسم بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير الخارجية، وسلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزير الماليــة، والدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزير الإعلام، والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلـي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، والدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتـكار، والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسـف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وليلى بنت أحمد النجـار وزيرة التنمية الاجتماعية، والدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل.