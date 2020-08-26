شكرا لقرائتكم خبر عن وزير إعلام اليمن يعتبر الحوثيين والقاعدة وجهان لعملة واحدة بعد تفجير البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معمر الإريانى وزير الإعلام اليمنى، إن تفجير الحوثيين لمركز صحي بالبيضاء، يثبت أنهم والقاعدة وجهان لعملة واحدة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.
وكان الإريانى قد أكد فى تصريحات سابقة، أن ميليشيات الحوثي لم تخض قط أي معارك مع "العناصر الإرهابية منذ انقلابها حتى اليوم"، بل أطلقت سراح عدد منهم من السجن بعد سيطرتها على صنعاء.
وأشار في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر إلى أن محاولات الحوثيين صناعة انتصارات إعلامية عن "مواجهات مع القاعدة وداعش" هي محض خداع للرأي العام، ومحاولة لتحسين صورتها خارجيا، "والتغطية على فضيحة تنسيقها الميداني مع الجماعات الإرهابية، التي تكشفت بوضوح في المعارك الدائرة بين الشرعية والميليشيات في البيضاء.
كما أكد أن تلك الميليشيات الحوثية أطلقت سراح عدد من العناصر الإرهابية من سجن الأمن السياسي بعد سيطرتها على العاصمة صنعاء، بينهم عدد من قيادات القاعدة بناء على تفاهمات سابقة.
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