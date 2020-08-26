شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش خلال مرور سيارة تابعة للأمم المتحدة بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قيادة شرطة محافظة نينوي العراقية ، اليوم الأربعاء، أن عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي انفجرت على سيارة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في محافظة نينوى، مما أسفر عن إصابة سائق السيارة، وأضافت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "أن العبوة الناسفة انفجرت على جانب الطريق العام (الموصل-أربيل) قرب قرية شاقولي التابعة لناحية برطلة شمال مدينة الموصل"، مبينة أن الانفجار استهدف إحدى السيارات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وأوضحت أن العبوة الناسفة مؤشر عليها علم بلون أحمر، وتم جمعها وتأشيرها من قبل منظمات إزالة الألغام في بداية عمليات التحرير.. لافتة إلى أن سائق السيارة توقف على جانب الطريق العام، بالجزء الترابي يمين الطريق، وترجل من سيارته في هذه المنطقة المحظورة والمؤشرة .. مشيرة إل أن انفجار العبوة أسفر عن إصابة سائق السيارة وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فضلا عن وقوع أضرار في السيارة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش خلال مرور سيارة تابعة للأمم المتحدة بالعراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.