الوزراء العمانيون الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام السلطان هيثم بن طارق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى الوزراء الجدد بسلطنة عُمان قسم اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم الأربعاء، بقصر البركة العامر، ونشرت وكالة الأنباء العمانية، أسماء الوزراء الجدد الذين أدوا قسم اليمين أمام السلطان هيثم بن طارق بقصر البركة العامر، وهم: منصور بن ماجد آل سعيد مستشاراً خاصا للسلطان هيثم بن طارق، وذي يزن بن هيثم آل سعيد وزيراً للثقافــة والرياضة والشباب.. وتيمور بن أسعد آل سعيد رئيساً لمجلس محافظي البنك المركزي العماني. كما أدى قسم اليمين، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزيراً للخارجية، وسلطان بن سالم بن سعيد الحبسي وزيراً للمالية. والدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي وزيراً للإعلام.. والدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي القسم وزيراً للإسكان والتخطيط العمراني.

كما أدت الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية القسم وزيرة للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.. والمهندس سعيد بن حمود المعولي وزيراً للنقل والاتصالات وتقنية المعلومات. والدكتور سعيد بن محمد الصقري وزيراً للاقتصاد.. وقيس بن محمد بن موسى اليوسـف وزيراً للتجارة والصناعة وترويج الاستثمار.. وليلى بنت أحمد بن عوض النجـار وزيرة للتنمية الاجتماعية. والدكتور محاد بن سعيد بن علي باعوين وزيرأ للعمل.

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