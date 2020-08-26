شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين بعد لقائه بومبيو: نثمن دور واشنطن تجاه السلام واستقرار المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين بعد لقائه وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو: نثمن دور واشنطن تجاه السلام واستقرار المنطقة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

ووصل منذ قليل، وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يصل إلى الإمارات قادما من البحرين، وكان مايك بومبيو، قد أكد منذ قليل، أنه بحث خلال زيارته للبحرين مواجهة نفوذ إيران "الخبيث" في المنطقة.

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ووصل بومبيو إلى البحرين، أمس الثلاثاء، في إطار جولة بالشرق الأوسط، حيث بدأت هذه الجولة بزيارة تل أبيب ومنها وصل إلى السودان.

ويعقد وزير الخارجية الامريكى، مباحثات مع القادة فى الامارات، حول مختلف القضايا فى الشرق الأوسط، حيث تأتى زيارة الإمارات، فى ختام جولته الشرق أوسطية.