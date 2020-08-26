إنهاء تكليف وزيرة الصحة السودانية وقبول استقالتها من منصب وكيل الوزراة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، قرارًا اليوم الأربعاء، بإنهاء تكليف الدكتورة سارة عبدالعظيم حسين بمهام الوزير المكلف لوزارة الصحة، وقبول استقالتها من وظيفة وكيل وزارة الصحة. وقرر رئيس وزراء السودان تعيين الدكتور أسامة أحمد عبدالرحيم، وكيلاً لوزارة الصحة وتكليفه بمهام الوزير إلى حين تعيين وزير للصحة.

ووجه القرار وزارات شئون مجلس الوزراء، والمالية والتخطيط الاقتصادي، والصحة، والعمل والتنمية الاجتماعية، والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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