شكرا لقرائتكم خبر عن «سوني» تكشف عن هاتفها الجديد «Xperia 8 Lite».. المزايا والسعر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت شركة سوني اليوم عن هاتفXperia 8 Liteالذي يأتي في فئة الهواتف المتوسطة، ومواصفات تحاكي إصدار الشركة السابقXperia 10مع تغييرات في إعدادات الكاميرة، على أن يتوفر للحجز المسبق اليوم بسعر 280 دولار.

ويتميز هاتفXperia 8 LiteبشاشةLCDبحجم 6 إنش، وجودة عرضFull HDبلس، كما يتميز بأبعاد 21:9، أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالجSnapdragon 630المميزة بدقة تصنيع 14 نانومتر.

كما يضم الهاتف إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية بتصميم صغير الحجم، مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدساتf/2.4، بينما جاء هاتف الشركة السابقXperia 10بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدساتf/2.0، ومستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل، وفتحة عدساتf/2.4لعمق التصوير.

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وتؤكد سوني في الإعلانات الترويجية لهاتفXperia 8 Liteعلى مميزات الكاميرة الثانوية في الهاتف التي تتميز بدقة 8 ميجا بيكسل، حيث من المتوقع أن تدعم عمق التصوير بترقية وكفاءة أفضل لإبراز موضوع التصوير، كما تدعم الكاميرة تكبير بصري حتى مرتين.

و يأتي هاتفXperia 8 Liteبكاميرة أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدساتf/2.0، كما يضم الهاتف مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذUSB-Cفي الجزء السفلي من الهاتف، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 2870mAh، إلا أن الهاتف ينطق بإصدارAndroid Pieفي نظام التشغيل.

وتقدم سوني هاتفXperia 8 Liteبسعر 280 دولار للنموذج الذي يتميز بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 جيجا بايت، على أن يتوفر الهاتف باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأبيض، كما يتوفر الهاتف للحجز اليوم على أن يبدأ الشحن في الأول من سبتمبر.