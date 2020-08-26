وفاة المصرية عفاف عبدالرازق مقدمة برنامج "الأرض بتتكلم عربي"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قالت وسائل إعلام محلية مصرية إن الموت غيب الإعلامية عفاف عبدالرازق، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة أمام مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس شرقي العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء.



عفاف عبدالرازق من الجيل الأول في التلفزيون المصري، وعملت بقسم العلاقات العامة والإعداد، ثم عملت مذيعة وقدمت العديد من البرامج.

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تولت منصب كبير مقدمى البرامج في التلفزيون عام 1979، ثم منصب وكيل وزارة الإعلام، وحصلت على وسام العلوم والفنون عام 1999 في عيد الإعلاميين بعد عام من خروجها على المعاش 1998.

المذيعة الراحلة، أرملة الصحفى نبيل عصمت، وواحدة من رواد التلفزيون المصري، ومن أشهر البرامج التى قدمتها "مجلة التلفزيون"، و"الأرض بتتكلم عربي" و"بكره وبعده".