اتفاقية استراتيجية لـ«ناسداك دبي» مع «زونغتاي» و«بكين تيان تاي» لاستقطاب المصدرين الصينيين إلى دبي

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وقعت ناسداك دبي، اتفاقية تعاون استراتيجي مع زونغتاي المالية العالمية القائمة في هونج كونج، وبكين تيان تاي للمحاماة فرع شنجهاي، من أجل دعم الشركات الصينية التي ترغب في الإدراج في البورصة الدولية في الشرق الأوسط.

ولدى «زونغتاي» المالية العالمية التابعة لشركة زونغتاي للأوراق المالية ومقرها جينان، 33 فرعاً في جميع أنحاء الصين وهي مزود بارز للخدمات المصرفية الاستثمارية المتكاملة.

من جهتها، تضم بكين تيان تاي للمحاماة، التي لديها فروع في العديد من المدن الصينية، أكثر من 800 محامٍ بمن فيهم خبراء في مجموعة متنوعة من المعاملات المالية الدولية بما في ذلك أنشطة الحزام والطريق.

بالاستفادة من الخبرات

وبموجب هذه الاتفاقية، يلتزم الأطراف الثلاثة بالاستفادة من خبراتهم لتوجيه ودعم الشركات الصينية التي ترغب في طرح اكتتابات عامة أولية، أو إدراج سندات، وصناديق استثمار عقاري، وغيرها من الصناديق والأوراق المالية الأخرى.

كما تغطي الاتفاقية أيضاً إيداع الأوراق المالية في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية في البورصة. وفي حالة إيداع أسهم، فإن هذا سيمكن الشركات من الانضمام إلى سوق ناسداك دبي الخاص، مما يسهل عليهم الدخول إلى سوق المال.

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: «بناء على العلاقة الوثيقة بين الإمارات والصين، يسعدنا في ناسداك دبي، أن نرحب بالشركات الصينية التي تسعى إلى الاستثمار والنمو الإقليمي لتوسيع أنشطتها وأعمالها، خصوصاً ونحن نشهد إقبالًا كبيراً من قبل المستثمرين على دعم الشركات الصينية الفعالة في الاقتصاد الصيني المتنامي. كما أن خبرة زونغتاي المالية العالمية، وبكين تيان تاي للمحاماة فرع شنغهاي، ستسهل على المصدرين الصينيين تخطيط إدراجاتهم».

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دبي مركز الأعمال

ومن جانبه صرح غاو فنغ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لزونغتاي المالية العالمية: «إن الروابط الواسعة التي تحظى بها ناسداك دبي مع المستثمرين، إضافة إلى موقعها في دبي كمركز للأعمال والتمويل في الشرق الأوسط تجعل منها المنصة المثالية للمصدرين الصينيين، في حين يزيد إقبالهم على الإدراج في الخارج للارتقاء بمستوى أعمالهم. إن معرفتنا الشاملة بأسواق المال الدولية، فضلاً عن خبرتنا الواسعة في تقديم المشورة للشركات في جميع أنحاء الصين بما في ذلك هونج كونج، في مجالات الأسهم والسندات وغيرها من المعاملات، هي تحت تصرف الشركات الصينية لمساعدتها على الانضمام إلى ناسداك دبي».

واستقبلت ناسداك دبي منذ عام 2014 إلى الآن 19 إصداراً لسندات من شركات صينية، وصلت قيمتها 11.3 مليار دولار أمريكي، تشمل سندين بقيمة 1.2 مليار دولار مدرجين من قبل فرع هونج كونج لبنك التعمير الصيني في أغسطس 2020 وسندين بقيمة مليار دولار أمريكي مدرجين من قبل البنك الصناعي والتجاري الصيني في أكتوبر 2019.

التوسع في الإمارات

وأضاف آن تاو، الشريك التنفيذي لبكين تيان تاي للمحامات فرع شنجهاي: «مع قيام الشركات الصينية بتوسيع أنشطتها في الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى من آسيا وإفريقيا، فإن خبراتنا الواسعة في المعاملات الدولية بما في ذلك الاكتتابات العامة الأولية وإصدارات السندات ستساعد المصدرين على تحقيق الإدراج في دبي بطريقة مبسطة ومباشرة. كما أن ناسداك دبي، قادرة على استقطاب الاستثمار من قبل مجموعة واسعة من المستثمرين من مؤسسات وأفراد لدعم الشركات الصينية».

وناسداك دبي هي بورصة متعددة العملات استضافت إدراجات متعددة بعملة الرنمينبي واليورو والجنيه الإسترليني وغيرها من العملات. وهي أكبر بورصة في الشرق الأوسط لإدراج السندات والصكوك بالدولار الأمريكي، التي وصلت قيمتها 82 مليار دولار. وتنتشر قاعدة مستثمريها إلى أكثر من 100 دولة.