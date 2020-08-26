الاشتباكات تشتعل في ويسكونسن.. ووالدة الأمريكي الأسود تدعو «للهدوء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت اشتباكات مسلحة في شوارع مدينة كينوشا، بولاية ويسكونسن الأمريكية، الأربعاء، في اضطرابات لليلة الثالثة على التوالي بعد إطلاق الشرطة النار على رجل أسود.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن سلطات إنفاذ القانون أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الاشتباكات الأخيرة، أحدهم بإصابات تفضي للوفاة، وأظهر مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتباكاً بين مدنيين وفيه عدة أشخاص يهرعون صوب رجل مسلح طُرح أرضاً على ما يبدو، وظهر المسلح في المقطع وهو يطلق النار على من يهرولون نحوه وسقط أحدهم أرضاً فيما سُمع دوي طلقات نارية أخرى.

وظهر في مقطع آخر على وسائل التواصل، رجل أصيب بجرح بالغ في ذراعه وهو جالس أرضاً، وبرفقته آخر يحمل بندقية بينما كانت الشرطة تقترب. وتعصف الاحتجاجات بمدينة كينوشا منذ الأحد الماضي، عندما أطلقت الشرطة النار على جيكوب بليك البالغ من العمر 29 عاماً، فأصيب في ظهره، بينما كان يبتعد عن شرطيين ويفتح باب سيارته، حسبما ظهر في فيديو صوره أحد المارة، وانتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، وقال شهود إن ثلاثة من أبنائه الصغار كانوا في السيارة.

وقالت أسرته ومحاموه، الثلاثاء، قبل ساعات من اندلاع أحدث جولة من الاشتباكات، إن الشرطة تركته بلا حراك «يصارع الموت»، في المقابل، دعت والدة جيكوب، الثلاثاء، المتظاهرين إلى الهدوء قائلة: نحتاج حقاً إلى الصلاة، فيما قال محاميها، إن الأمر سيحتاج إلى «معجزة» لكي يتمكن ابنها من السير مجدداً.