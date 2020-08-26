بخطاب عاطفي عن «كورونا» و «المهاجرين».. ميلانيا تدعم ترامب لرئاسة أمريكا مجدداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدثت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، الثلاثاء، في الليلة الثانية من مؤتمر الحزب الجمهوري، عن آثار وباء «كوفيد- 19»، على الولايات المتحدة، وأشادت بأداء زوجها وسط الانتقادات لإدارته لهذه الأزمة.

وفي خطاب ألقته من حديقة البيت الأبيض، أضفت ميلانيا ترامب، لمسة ألطف على حملة إعادة انتخاب، دونالد ترامب، رئيساً لولاية ثانية، وذكرت بقصة وصولها إلى الولايات المتحدة لتلقي الضوء على قضية المهاجرين والمساواة، وبدأت ميلانيا ترامب خطابها بتقديم الصلوات «للمرضى والذين يعانون» قائلة: «أقدم كل تعاطفي مع كل شخص فقد عزيزاً».

وقالت ميلانيا ترامب، البالغة 50 عاماً: «منذ مارس/آذار الماضي، تغيرت حياتنا بشكل جذري»، مشيدة بالتدابير التي اتخذها الرئيس الأمريكي منذ بدء الأزمة.

وشكل هذا الاعتراف بحجم المأساة التي تعيشها الولايات المتحدة، علامة فارقة في أجواء المؤتمر الذي طغت عليه الهجمات ضد سياسة المرشح الديمقراطي للرئاسة، جو بايدن التي يصفونها بأنها «يسارية راديكالية».

وأضافت من حدائق البيت الأبيض: «أعلم أن الكثير من الناس قلقون، أريدكم أن تعلموا أنكم لستم بمفردكم»، مؤكدة أن دونالد ترامب سيفعل «كل ما في وسعه» للتغلب على هذا الوباء، مشيدة بصفات زوجها القيادية، متابعة: «نحن نحتاج إلى أن يكون زوجي رئيساً لنا لمدة أربع سنوات أخرى، هو ليس سياسياً تقليدياً. إنه لا يتحدث فقط؛ بل يحصل على نتائج».

وفي ترديد لهجمات الرئيس المتكررة على ما يسميه إعلام «الأخبار الكاذبة»، نددت ميلانيا بـ«النميمة» التي ينقلها الصحفيون والمعلومات الخاطئة، وقبل عشرة أسابيع من الانتخابات الرئاسية، كان خطاب زوجة دونالد ترامب الثالثة متوقعاً أكثر لأنها لم تظهر كثيراً منذ بداية الحملة. ومنذ وصولها إلى البيت الأبيض، لم تقدم مثل هذا الخطاب الذي يأتي في صالح زوجها الذي يكبرها بـ24 عاماً.

وفي محاولة للتخفيف من المشاعر المناهضة للمهاجرين خصوصاً أن الديمقراطيين يتهمون الرئيس باستغلالها، روت ميلانيا قصة مغادرتها سلوفينيا ووصولها إلى الولايات المتحدة قائلة: «لقد سمعت على الدوام بمكان رائع اسمه أمريكا»، مضيفة: «بعد عشر سنوات من إقامتها «في أرض الفرص» أصبحت مواطنة أمريكية»، مشيرة إلى أن تلك كانت من اللحظات التي أكثر ما تعتز بها في حياتها.

وعبر هذا الخطاب الذي قرأته ميلانيا من خلال شاشتين أمامها، ساعدت «السيدة الأولى» في نقل رسالة أكثر تعاطفاً من تلك التي نقلها الحزب الديمقراطي حتى الآن.