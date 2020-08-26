شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكى بومبيو يصل إلى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو إلى الإمارات اليوم الأربعاء، فى إطار جولة بالشرق الأوسط بعد الإعلان فى 13 أغسطس عن اتفاق بين إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.

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