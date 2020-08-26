شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان يدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلى على الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، اليوم الأربعاء، "الاعتداءات الإسرائيلية" فى منطقة الحدود بجنوب لبنان الليلة الماضية. Advertisements وكلف المجلس وزير الخارجية فى حكومة تصريف الأعمال بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة.

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