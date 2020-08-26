شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة اللبنانى: الإصابات بكورونا تثير القلق ويجب زيادة طاقة المستشفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل مسؤول فى المجلس الأعلى للدفاع فى لبنان عن حمد حسن وزير الصحة فى حكومة تصريف الأعمال قوله اليوم الأربعاء، إن الإصابات بفيروس كورونا فى البلاد تثير القلق. Advertisements وأضاف المسؤول الذى قرأ بيانا للمجلس على شاشة التلفزيون أن حسن أشار إلى أن طاقة المستشفيات يتعين أن تزيد لمكافحة الزيادة فى أعداد الحالات.

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