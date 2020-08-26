الشرطة الإسرائيلية تفحص "دوافع" عملية طعن نفذها فلسطيني (بيان)

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-



قالت الشرطة الإسرائيلية إن فلسطينيا من سكان الضفة الغربية، طعن يوم الأربعاء، شخصا إسرائيليا، في مدينة بيتاح تيكفا، وأصابه بجروح "صعبة"، دون أن تتضح دوافع الهجوم.

وأضافت الشرطة في بيان وصل وكالة الخليج 365 "تبين من تحقيق أولي شبهة أن مقيما غير شرعي من منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، طعن أحد سكان مدينة بيتاح تيكفا، مما أسفر عن إصابته بجروح صعبة، أُحيل على إثرها الى مشفى بلينسون لتلقي العلاج".

وتابعت الشرطة "يتم فحص ملابسات الحادث".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.