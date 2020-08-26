لبنان يقرر رفع شكوى إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل

بيروت/ ريا شرتوني/ الخليج 365



قرر مجلس الدفاع الأعلى في لبنان، الأربعاء، رفع شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد "الاعتداء" الإسرائيلي الأخير على جنوب البلاد.



جاء ذلك بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، عقب اجتماع للمجلس في بيروت، بحضور مسؤولين كبار بينهم الرئيس ميشال عون، وقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.



وأدان المجلس قصف إسرائيل ليل الثلاثاء/ الأربعاء، للمناطق الحدودية بين البلدين.



وقرر رفع شكوى لمجلس الأمن ضد "الاعتداء" الإسرائيلي على حدود البلد.



وصباح الأربعاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان تنفيذ غارة جوية على أهداف لتنظيم "حزب الله" اللبناني، على الحدود بين البلدين.



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وزعم أن "الغارة جاءت ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية استهدف قوة للجيش الإسرائيلي بمنطقة منارة الحدودية".



وفي سياق آخر، قرر المجلس، تمديد حالة التعبئة العامة بعموم لبنان، حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، بهدف التصدي لفيروس كورونا.



وقال حسان دياب، خلال الاجتماع، أنه من "الضروري التجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية".



وأضاف: "نمر بمرحلة حساسة في مواجهة كورونا، عدد الإصابات يرتفع بشكل يوحي بأننا سنفقد السيطرة على الفيروس، وأيضا عدد الوفيات يرتفع بشكل لافت".



والجمعة، أعلنت الحكومة اللبنانية الدخول في مرحلة إغلاق تام لمدة أسبوعين، في إطار تدابير مواجهة كورونا بعد ارتفاع كبير في أعداد الإصابات والوفيات.



وحتى مساء الثلاثاء، بلغت إصابات كورونا في لبنان، 13 ألفا و687، بينها 138 وفاة، و3 آلاف و815 حالة تعاف، وفق بيانات وزارة الصحة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.