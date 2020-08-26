كورونا.. ليبيا تسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ553

طرابلس/ الخليج 365

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الأربعاء، تسجيل أعلى معدل إصابات يومي بفيروس كورونا، بلغ 553 إصابة.

وقال المركز (حكومي) في بيان، إنه سجل 7 وفيات و553 إصابة بالفيروس، فضلا عن 40 حالة تعاف منه، خلال آخر 24 ساعة.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بلغ 11.834، بينها 210 وفيات، و1.152 حالة تعاف.

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وكان أعلى معدل إصابات يومي بكورونا سجلته ليبيا منذ تفشي الوباء في مارس/ آذار الماضي، 404 إصابات، في 7 أغسطس/أب الماضي.

وعالميا، أصاب كورونا، حتى ظهر الأربعاء، أكثر من 24 مليونا و83 ألف شخص، توفي منهم أكثر من 823 ألفا، وتعافى أكثر من 16 مليونا و626 ألفا، بحسب موقع "worldmeter" المختص بإحصاء ضحايا الفيروس.

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