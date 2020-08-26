وفاة فلسطيني و8 إصابات جديدة بـ"كورونا" في غزة

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الأربعاء، عن وفاة فلسطيني، وتسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا.



وقالت الوزارة، في بيان وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، الأربعاء، إن فلسطينيا يبلغ من العمر 61 عاما، توفي جراء اصابته بفيروس كورونا، في حين تم تسجيل إصابة 8 أشخاص آخرين.



وهذه هي حالة الوفاة الثانية، جراء فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

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ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، هي من العائدين للقطاع، عبر معبري رفح مع مصر، وإيرز/ بيت حانون مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.ويبلغ إجمالي الذين أصيبوا بـ "كورونا" في قطاع غزة، منذ مارس/آذار الماضي، 125 شخصا، توفي منهم اثنين، ، ويتلقى العلاج حاليا 51، وتعافى منهم 72. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.