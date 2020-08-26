الحكومة العُمانية الجديدة تؤدي القسم أمام السلطان هيثم بن طارق

أدت الحكومة العمانية الجديدة، اليوم (الأربعاء)، قسم اليمين، أمام السلطان هيثم بن طارق، بقصر البركة بمسقط.

وأدى القسم كل من: المستشار الخاص للسلطان منصور بن ماجد آل سعيد، ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسـف، ووزيرة التنمية الاجتماعية ليلى بنت أحمد النجـار ووزير العمل الدكتور محاد بن سعيد باعوين .

وأدى قسم اليمين كذلك وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية، ووزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سعيد بن حمود المعولي، ووزير الاقتصاد الدكتور سعيد بن محمد الصقري.

كما أدى القسم أمام السلطان: وزير الخارجية بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير المالية سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي، ووزير الإعلام عبدالله بن ناصر الحراصي، ووزير الإسكان والتخطيط العمراني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، ووزير الثقافة والرياضة والشباب ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ورئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني تيمور بن أسعد آل سعيد .

وقال وزير الخارجية بدر بن حمود البوسعيدي، عبر حسابه الخاص على “تويتر”، إنه تشرف بأداء اليمين الدستورية أمام سلطان البلاد، داعيًا الله أن يكون في مستوى هذه المسؤولية، وجديرًا بحمل الأمانة “من أجل عُمان ورقيّها وازدهارها وحضورها الدولي المشرّف”.