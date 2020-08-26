شكرا لقرائتكم خبر عن تتيح أكثر من 80 خدمة.. العمليات الإلكترونية بمنصة «فسح» تقارب الـ300 ألف يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أحدثت منصة «فسح»، النافذة الإلكترونية الموحّدة والمتخصصة في تنفيذ الإجراءات الإلكترونية المتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، نقلة نوعية في تيسير التجارة عبر الحدود وتسريع واختصار الإجراءات الورقية المستخدمة سابقًا، حيث تخدم المنصة حاليًا ما يزيد على 68 ألف مستخدم من المصدرين والمستوردين والمخلصين الجمركين، فيما بلغ متوسط العمليات الإلكترونية اليومية في المنصة مايقارب 300 ألف عملية.

وتقدم المنصة للمخلصين الجُمركيين والوكلاء الملاحيين والمستوردين والمصدرين أكثر من 80 خدمة إلكترونية، تتضمن خدمات تقديم بيانات الاستيراد والتصدير والعبور وبيان الإحصاء الصادر والوارد، وغيرها من خدمات تعديل الخطابات وأرشفة الوثائق والاستعلام عن المخالفات، بجانب تقديم الحلول المالية إلكترونيًا عبر خدمة Fasah Pay.

وتهدف منصة «فسح»، أحد أبرز الحلول الرقمية للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًا «تبادل»، لأتمتة إجراءات الاستيراد والتصدير وأنظمة النشاط اللوجيستي تحت منصة واحدة والربط بين الجهات ذات العلاقة لتيسير التجارة عبر الحدود وتحقيق سهولة حركة الاستيراد والتصدير وجعل المملكة منصة لوجستية عالمية تحقيقًا لأهداف رؤية 2030م.