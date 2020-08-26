مجلس الدفاع الأعلى يقرر تمديد التعبئة العامة في لبنان حتى نهاية السنة

سبوتنيك. ورأى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن لبنان يمر بمرحلة حساسة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى ضرورة تجديد التعبئة العامة حتى نهاية السنة الحالية.

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وأشار دياب في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، إلى أن "ارتفاع عدد الإصابات يوحي أنه إذا استمر بالارتفاع فسنفقد السيطرة على الوباء".

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وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، أمس الثلاثاء، حول مستجدات فيروس كورونا تسجيل 532 إصابة جديدة ليصبح العدد الإجمالي 13678.

كما أعلنت عن تسجيل 12 حالة وفاة جديدة ليصبح العدد الإجمالي للوفيات 138. وانقسمت إصابات أمس بين 522 إصابة محلية و7 بين الوافدين عبر المطار، وبلغ عدد حالات الشفاء 3815.

وكان مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي، فراس الأبيض، قد أكد في تغريدة له، أن "لبنان ما زال يشهد رقما مرتفعا بعدد الإصابات اليومية الجديدة، أكثر من 10% من الفحوص التي يتم إجراؤها تأتي نتائجها ايجابية،". مشيراً إلى أن "المعدل الأسبوعي للوفيات أعلى من المتوسط العالمي وأسرّة مرضى كورونا تكاد تمتلئ".