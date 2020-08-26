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الوزراء العمانيون الجدد يؤدون قسم اليمين أمام السلطان

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© AFP 2020 / THOMAS KIENZLE

وحسب وكالة الأنباء العمانية، "أدى قسم اليمين أمام المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بقصر البركة العامر صباح اليوم كل من وزاراء الخارجية والثقافة والرياضة والشباب والمالية والإعلام والإسكان والتخطيط العمراني، بالإضافة إلى وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات ووزيري الاقتصاد والعمل.

وكان سلطان عمان، هيثم بن طارق، أصدر يوم الثلاثاء 18 أغسطس/آب، مرسوما بإقالة وزير الخارجية، يوسف بن علوي.

وقالت وكالة الأنباء العمانية في بيان منشور عبر موقعها الرسمي إنه تم تعيين بدر البوسعيدي، وزيرا للخارجية، بدلا من يوسف بن علوي. وأوضحت بقولها "قضى المرسوم السلطاني الرابع والعشرون بتشكيل مجلس الوزراء، وقضى المرسوم السلطاني الخامس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب، وقضى المرسوم السلطاني السادس والعشرون بالتعيين في بعض المناصب".

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