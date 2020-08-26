ولي العهد الكويتي يهنئ وزير الداخلية بثقة النواب

وذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد أرسل ببرقية تهنئة إلى أنس خالد ناصر الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرالداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أشاد فيها بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة في 18 أغسطس/ آب الجاري، وتهنئته على نيله ثقة أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة اليوم.

​من جانبه، عبر الصالح عن الشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة على تجديد الثقة به، مؤكدا الاستمرار في العمل وبذل قصارى جهده لخدمة البلاد بما يمليه عليه ضميره.

وقال الصالح في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة الخاصة، بحسب الصحيفة، "أستلهم من كلمة سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قوله إن لا أحد فوق القانون وإن حريات الناس وأسرارهم مصانة وإن أمن الكويت خط أحمر.. وبهذا النهج سنستمر ونعمل بكل حيادية".