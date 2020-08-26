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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات كورونا حول العالم تتخطى الـ24 مليون حالة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
تجاوزت إصابات فيروس كورونا حول العالم ليل الثلاثاء/الأربعاء عتبة الـ24 مليون حالة.
وأظهرت أرقام موقع "وورلد ميتر" المتتبع للحالة الوبائية للفيروس حول العالم أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 24 مليونا و23557 حالة عند الساعة 2230 مساء الثلاثاء بتوقيت جرينتش.
كما كشفت الأرقام عن أن عدد الوفيات الإجمالي وصل إلى 822093 حالة ، في حين تخطى إجمالي المتعافين من الفيروس الـ16 مليونا ونصف المليون حالة.
ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من كورونا بحوالي 6 ملايين إصابة وأكثر من 182 ألف وفاة ، تليها البرازيل بأكثر من 3 ملايين ونصف المليون إصابة وحوالي 117 ألف وفاة ، ثم الهند بأكثر من 3 ملايين ومئتي ألف إصابة وحوالي 60 ألف وفاة.
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