كيم فاق من غيبوبته.. ويوكل قسماً من صلاحياته إلى شقيقته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نشرت وسائل إعلام كورية شمالية، الأربعاء، صوراً للزعيم كيم جونج أون، مترئساً اجتماعاً خصص للبحث في وضع فيروس كورونا المستجد، وإعصار مقبل، فيما أثار وضعه الصحي مجدداً التكهنات في الخارج الأيام الماضية.

وكانت أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية، أشارت إلى أن الزعيم الكوري الشمالي، أوكل قسماً من صلاحياته إلى شقيقته كيم يو جونج بسبب «الإرهاق» الذي يعانيه، وقال مستشار سابق للرئيس الكوري الجنوبي الراحل، كيم داي جونج، أيضاً على «فيسبوك» إنه يعتقد أن الزعيم الكوري الشمالي دخل في غيبوبة، لكن بدون الإشارة إلى أي دليل.

في المقابل، ترأس كيم، الثلاثاء، اجتماعاً لأعلى لجنة في حزب العمال الحاكم، كما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية للبحث في استجابة الحكومة لوباء «كوفيد- 19». ولم تؤكد كوريا الشمالية التي أغلقت سريعاً حدودها عند بدء انتشار الوباء في الصين المجاورة، أي إصابة على أراضيها، وفي حال انتشار الوباء بشكل كبير في البلاد، فإنه سيكون كارثياً نظراً إلى وضع البنى التحتية غير الكافي.

من جهتها، نشرت صحيفة رودونج سينمون، صوراً للاجتماع الذي ظهر فيه كيم، مرتدياً بزة بيضاء متحدثاً إلى الحاضرين، وأشار كيم إلى «بعض الثغرات» في جهود الوقاية وطلب إجراءات أشد من أجل معالجتها.

وكانت بيونج يانج، أمرت الشهر الماضي، بعزل مدينة كايسونج القريبة من الحدود مع كوريا الجنوبية، مؤكدة أنه تم توقيف منشق فيها أثناء دخوله بشكل غير شرعي من كوريا الجنوبية، ويشتبه في أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد. ورفعت القيود قبل أسابيع ولم تتأكد هذه الحالة.

وتناول الاجتماع أيضاً الإجراءات الواجب اتخاذها لحماية السكان والمحاصيل قبل وصول الإعصار «بافي» إلى كوريا الشمالية هذا الأسبوع، بينما قلل خبراء عدة من أهمية الشائعات المتكررة حول صحة كيم جونج أون، في حين أن معلومات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية حول الوضع في الشمال لم تثبت دائماً صحتها.