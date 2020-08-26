ثلاث ولايات أمريكية تقاضي إدارة ترامب لهذا السبب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت ولايات نيويورك ونيوجيرسي وهاواي الأمريكية، الثلاثاء، بمقاضاة إدارة الرئيس، دونالد ترامب، بسبب إجراءات مزعومة تم اتخاذها لـ«تقويض» الانتخابات الرئاسية عبر عرقلة عمل خدمة البريد.

وأعلنت المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، عن رفع دعوى في واشنطن بعد انتهاء جلسة استماع في الكونجرس، لرئيس خدمة البريد، لويس ديجوي الداعم لترامب.

ومن المتوقع أن يقترع الأمريكيون بأعداد هائلة عبر البريد خلال الانتخابات الرئاسية بسبب جائحة «كوفيد- 19»، لكن ترامب عارض منح مزيد من التمويل لخدمة البريد التي تعاني ضائقة مالية، مشيراً إلى أن هذه الأموال ستُستخدم للمساعدة في عمليات الاقتراع.

وقالت جيمس في بيان: «إن إبطاء عمل خدمة البريد ليس أكثر من تكتيك لقمع الناخبين»، واصفة تصرفات ترامب بأنها «انتزاع للسلطة»، مضيفة: «إن هذه الأعمال الاستبدادية لا تهدد فقط ديمقراطيتنا وحقنا الأساسي في التصويت؛ بل أيضاً صحة الأمريكيين ورفاهيتهم المالية في جميع أنحاء البلاد».

وفي مواجهة الانتقادات، أعلن رئيس خدمة البريد، لويس ديجوي، وهو جامع تبرعات للحزب الجمهوري، الأسبوع الماضي، أنه سيعلق الإصلاحات في قطاع البريد في الأشهر التي تسبق الانتخابات، وقال للكونجرس، إن المزاعم بأن هذه التغييرات تهدف إلى تخريب الانتخابات «أمر مشين». لكن ديجوي، أشرف على إزالة صناديق تجميع البريد ومعدات المعالجة، وخفض أجور العمل الإضافي لموظفي البريد.

وانضمت مدينتا نيويورك وسان فرانسيسكو إلى الولايات الثلاث في مقاضاة الإدارة، كما أعلنت ولايات عدة أنها بذلت جهوداً لزيادة فرص التصويت عبر البريد بسبب فيروس كورونا، لكن ترامب أعرب عن معارضته لزيادة عدد بطاقات الاقتراع بواسطة البريد، قائلاً: «إن هناك فرصة للتزوير».

وأقر مجلس النواب مشروع قانون لمنح الخدمات البريدية 25 مليار دولار، خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن ينام مشروع القانون في أدراج مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون؛ حيث وصفه زعيم الغالبية، ميتش ماكونيل بأنه «حيلة حزبية». ويعتبر رفع الدعوى تصعيداً للنزاع حول التمويل الفيدرالي لخدمة البريد، التي تعد منذ أمد طويل حجر الزاوية للديمقراطية الأمريكية.