شكرا لقرائتكم خبر عن 1576 إصابة بكورونا في ألمانيا.. و149 بفيكتوريا الأسترالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1576 حالة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 236429. وسجل المعهد ثلاث وفيات جديدة، مما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 9280.
في سياق متصل، سجلت ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان، الأربعاء، 24 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، و149 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وكانت الولاية قد سجلت، الثلاثاء، ثماني وفيات و148 إصابة.
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