شكرا لقرائتكم خبر عن 1271 وفاة بكورونا في البرازيل.. و650 بالمكسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة في البرازيل، الثلاثاء، إنها سجلت 1271 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و47134 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وحتى الآن سجلت البرازيل 3 ملايين و669995 إصابة منذ ظهور الفيروس في البلاد، في حين ارتفع العدد الرسمي لإجمالي للوفيات إلى 116580 وفاة.
بينما أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك، الثلاثاء، تسجيل 4916 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، و650 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي بالبلاد إلى 56821 إصابة و61450 وفاة. وتقول الحكومة، إن العدد الفعلي للمصابين أكبر بكثير على الأرجح من عدد حالات الإصابة المؤكدة.
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