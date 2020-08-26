مقتل 30 شخصاً بسبب الفيضانات في كابول

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أودت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شمالي كابول بحياة 30 شخصاً على الأقل، فيما دمرت مئات المنازل، كما أعلن مسؤولون، الأربعاء.

وكان من بين القتلى العديد من النساء والأطفال في مدينة شاريكار، التي شهدت هطول أمطار غزيرة ليلاً، أدت إلى فيضانات، بحسب ما أعلنت وزارة إدارة الكوارث.

وأكد مستشفى محلي في ولاية بروان تسلم جثث 17 شخصاً قضوا بسبب الفيضانات، وأصيب 20 شخصاً على الأقل ودمر نحو 300 منزل من جراء الفيضانات.

والكوارث الناجمة عن الفيضانات غالباً ما تتكرر في البلاد خصوصاً في المناطق الريفية الفقيرة، وقبل أسابيع قتل 15 طفلاً وامرأة في فيضانات في قرية بولاية ننغرهار.