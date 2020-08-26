أنطونيو بانديراس شفي من «كورونا».. ويطلب من المرضى «الشجاعة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الممثل الإسباني، أنطونيو بانديراس، شفاءه من مرض «كوفيد- 19»، الثلاثاء، بعدما أشار إلى إصابته به قبل أسبوعين.

وكتب الممثل في تغريدة: «بعد 21 يوماً من الحجر المنضبط يمكنني القول إني تجاوزت الإصابة بـ«كوفيد- 19». لقد شفيت»، مضيفاً: «أفكر بالأشخاص الذين لم يتمكنوا من ذلك وأولئك الذين عانوا أكثر مني بكثير. وأطلب الشجاعة للذين يكافحون المرض الآن».

وكان نجم «ديسبيرادو» و«ذي ماسك أوف زورو»، أعلن في العاشر من أغسطس/آب الجاري، في يوم بلوغه الستين، أنه في الحجر بعدما شخصت إصابته بفيروس كورونا المستجد، موضحاً أنه في وضع جيد نسبياً ويشعر فقط ببعض التعب.

وفاز بانديراس، بجوائز كثيرة خلال مسيرته الطويلة، وقد رشح للفوز بجائزة أوسكار للمرة الأولى عن فيلم «دولوريس إي غلوريا» وهو تعاونه الثامن مع المخرج الإسباني الشهير، بيدرو ألمودوفار، لكنه لم يفز بها، في المقابل، نال جائزة أفضل ممثل عن الدور نفسه في مهرجان كان في 2019.