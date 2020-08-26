إسرائيل تقصف مواقع لـ«حزب الله» قرب الحدود مع لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أن قواته قصفت نقاط مراقبة لميليشيات «حزب الله» الإرهابي، قرب الحدود مع لبنان، رداً على إطلاق نار استهدفها ليلاً مؤكداً أنه «حدث خطِر».

وقال في تغريدة على «تويتر»: «إنه تم استهداف جنود من الجيش الإسرائيلي بإطلاق نار، لقد ردينا بالنيران، وطائراتنا قصفت نقاط مراقبة لـ«حزب الله» الإرهابي قرب الحدود»، مضيفاً: «هذا حدث خطِر ونحن مستعدون دوماً لمحاربة أي تهديد لحدودنا»، بدون الإشارة إلى وقوع إصابات، محملاً الحكومة اللبنانية مسؤولية ما يحصل على أراضيها.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن ليل الثلاثاء/الأربعاء، عن وقوع «حادث أمني» في شمال الدولة العبرية على الحدود مع لبنان عمد على إثره إلى إطلاق قنابل مضيئة في سماء المنطقة الحدودية.

من جهتها، قالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، إن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل مضيئة فوق ميس الجبل، البلدة اللبنانية الحدودية مع إسرائيل، وينفذ عملية تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة على الحدود.