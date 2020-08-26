3.2 مليون إصابة بكورونا في الهند.. و84996 بالصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية، أن البلاد سجلت ما يربو على 60 ألف إصابة بـ«كوفيد- 19»، لليوم الثامن على التوالي، الأربعاء، وبذلك يتجاوز إجمالي الإصابات 3.2 مليون.

وبلغ عدد الوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1059، ليصل إجمالي الوفيات إلى 59449. وتحل الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، في المركز الثالث عالمياً من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل.

في سياق متصل، قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الأربعاء، إنها سجلت 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الثلاثاء، صعوداً من 14 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن كل الإصابات الجديدة وافدة من الخارج. ولليوم العاشر على التوالي لم يتم تسجيل أي حالات إصابة محلية. وسجلت الصين أيضاً 14 حالة حاملة للفيروس، لكنها خالية من الأعراض، انخفاضاً من 16 حالة في اليوم السابق. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في بر الصين الرئيسي 84996، بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.