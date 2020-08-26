أستراليا تصدر سندات بـ 15 مليار دولار تستحق بعد 11 عاماً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باعت أستراليا 21 مليار دولار أسترالي (15.1 مليار دولار) من السندات السيادية الجديدة لمدة 11 عاماً، وهو ثالث بيع قياسي لها هذا العام.

تم تسعير سندات استحقاق نوفمبر/ تشرين الثاني 2031 عند عائد 1.055% وفقاً لمكتب الإدارة المالية الأسترالي. واستقطب الإصدار أكثر من 66 مليار دولار أسترالي، وهو رقم قياسي.

ويؤكد الطلب الهائل على شهية المستثمرين للعائد مع تقلص الخيارات في جميع أنحاء العالم مع قيام صانعي السياسات بخفض الأسعار للتعامل مع جائحة فيروس كورونا.

وتعد ديون أستراليا، ثاني أعلى عائد بين مجموعة الدول العشر، وهي مدعومة بسياسة البنك المركزي للتحكم في منحنى العائد.

يأتي البيع بعد عرض قياسي بقيمة 13 مليار دولار أسترالي في إبريل/ نيسان لسندات 2024، وبيع ديون 2030 بقيمة 19 مليار دولار أسترالي بعد شهر.

ومن أجل التخفيف من تأثير عمليات الإغلاق بسبب الفيروسات، تم الإعلان عن مجموعة من تدابير التحفيز في أستراليا، بما في ذلك خطة إنقاذ الوظائف التاريخية البالغة 130 مليار دولار.

ويرفع إصدار، الأربعاء، مبلغ السندات الاسمية التي باعتها أستراليا هذا العام إلى أكثر من 180 مليار دولار أسترالي، مقارنة بأقل من 52 مليار دولار أسترالي في عام 2019 بأكمله. (بلومبيرج)