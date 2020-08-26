هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات النفط والبنزين الأمريكية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطاً أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام 4.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 أغسطس/ آب إلى نحو 507.5 مليون برميل، بينما كان محللون قد توقعوا انخفاضاً قدره 3.7 مليون برميل.

وقال معهد البترول إن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 646 ألف برميل.

وأظهر بيانات المعهد، أن مخزونات البنزين هبطت 6.4 مليون برميل، بينما كان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاضاً قدره 1.5 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.3 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تنخفض بمقدار 726 ألف برميل.

وأظهرت البيانات، أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي سجلت زيادة بلغت 147 ألف برميل يومياً. (رويترز)