إنتاج النفط في الهند ينخفض 5% والغاز الطبيعي يهبط 10.3%



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات أولية أصدرتها الحكومة، أن إنتاج النفط الخام في الهند في يوليو/تموز، انخفض بنسبة 5 في المئة على أساس سنوي إلى 2.63 مليون طن، أو ما يعادل 620 ألف برميل يومياً.

وهبط إنتاج الغاز الطبيعي 10.3 في المئة إلى 2.44 مليار متر مكعب.

وأظهرت البيانات، أن طاقة تكرير النفط في ثالث أكبر مستورد للخام في العالم هبطت 18.8 في المئة على أساس سنوي في يوليو/تموز إلى 17.68 مليون طن، أو ما يعادل 4.18 مليون برميل يومياً، مواصلة التراجع لخامس شهر على التوالي.

ومن المنتظر أن تواصل طاقة التكرير الانخفاض في أغسطس/آب بسبب إغلاقات لمصاف نفطية لأغراض الصيانة. (رويترز)