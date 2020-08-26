الإعصار لورا يشكل أكبر تهديد للنفط الأمريكي في 15 عاما

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يقترب توقف إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك من مستواه أثناء الإعصار كاترينا لعام 2005، وسارعت مصافي التكرير الساحلية لخفض العمليات قبل إعصار كبير يقترب من ساحل تكساس ولويزيانا.

وسيكتسب الإعصار لورا قوته بسرعة فوق المياه الدافئة لخليج المكسيك ومن المتوقع أن يصبح إعصارا كبيرا يدفع رياحا سرعتها 115 ميلا في الساعة (185 كيلومترا في الساعة) قبل أن يضرب الساحل الأمريكي، وفقا لما ذكره المركز الوطني للأعاصير.

ويوم الاثنين، أوقفت العاصفة 1.5 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط الخام، أو 82 بالمئة من إنتاج الحقول البحرية في خليج المكسيك، أو ما يقرب من 90 بالمئة من الانقطاع الذي أحدثه الإعصار كاترينا قبل 15 عاما.

وأوقفت شركات التكرير منشآت تعالج 1.17 مليون برميل يوميا على الأقل من النفط، أو ستة بالمئة من الطاقة الإجمالية للولايات المتحدة، وفقا لإحصاءات رويترز.

وبدأت شركات موتيفا انتربرايزيز وتوتال وفاليرو وقف عملياتها في مصافي التكرير في بورت آرثر بولاية تكساس، وفقا لمصادر مطلعة. وتعمل المصافي الثلاث مجتمعة على معالجة ما يزيد على 900000 برميل من النفط يوميا.

وأكدت توتال وموتيفا إغلاق مصافيهما في حين أحجمت فاليرو عن التعقيب.

وقالت مصادر مطلعة إن إكسون موبيل خفضت أيضا إنتاجها في مصفاتها البالغ طاقتها 369 ألف برميل يوميا في بومونت بولاية تكساس، قبل إغلاق محتمل.

وإذا جرى إغلاق هذه المصفاة، فإن ذلك سيؤدي إلى خفض إجمالي للإنتاج يتجاوز 1.5 مليون برميل في اليوم.

النفط الأعلى في 5 أشهر

وارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر، الثلاثاء مع قيام منتجين أمريكيين بوقف معظم الانتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك قبيل الإعصار لورا، رغم أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في آسيا وأوروبا قيًد المكاسب.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 73 سنتا، أو 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 45.86 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 73 سنتا، أو 1.7 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 43.35 دولار للبرميل.

وهذا هو أعلى مستوى إغلاق للخامين القياسيين كليهما منذ الخامس من مارس/ آذار، اليوم السابق على فشل السعودية وروسيا في الإتفاق على خطة جديدة لخفض الإنتاج وقبل حوالي أسبوع من إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 جائحة.

وتلقى النفط دعما أيضا بعد أن أكد مسؤلوون تجاريون أمريكيون وصينيون مجددا التزام البلدين باتفاق المرحلة الأولى للتجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. (رويترز)