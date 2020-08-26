«عباد الشمس» لجريجوري هاريس.. اللون يداعب البصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

كانت مصادفة ثمينة حين عثر الفنان والمصور الأمريكي الانطباعي جريجوري فرانك هاريس على النسخة الأصلية من لوحة «المرأة» لرامبرانت، حين قرر أن يتعمق في تقنيات اللون، ويشق لنفسه مساراً فريداً في الرسم.

بالنسبة لفرانك هاريس كانت لوحة «المرأة» لرامبرانت عملاً سحرياً وجديداً، ورامبرنت بالنسبة لهاريس كان أول من ركز على تصوير المرأة، متعمقاً في تفاصيل ما ترتدي من ملابس، والأهم من ذلك هو إبراز تقنية اللون؛ حيث برع رامبرانت في نهج فريد في تصوير الشكل الأنثوي، بمهارة أبهرت مجايليه من الرسامين العالميين.

ركز هاريس على دراسة النماذج التاريخية الفنية لرسامي الطبيعة في القرن التاسع عشر؛ مثل: داغنان بوفير (1852-1929)؛ وليون ليرميت (1844-1925) إلى جانب الانطباعيين؛ مثل: كلود مونيه (1840-1926). وبدت التقنيات الفنية لرواد الانطباعية ساحرة ومفعمة بالحياة بالنسبة لجريجوري الذي بدأ رحلة طويلة في تفحص لوحات الكبار، ودراسة تأثيرات الضوء على أكثر من مكان وفي لحظات معينة، وبالنسبة لهاريس، استمر هذا المسعى ليقدم اكتشافات عديدة.



وحدة الفنون



ولد جريجوري فرانك هاريس في جنوب كاليفورنيا 1953. كانت والدته رسامة ووالده عامل منجم، وكان لديه أيضاً شقيق توأم متخصص في علم الحشرات.

بدأ جريجوري حرفة الرسم بالتركيز على نحت الطين، وهو في سن الخامسة. في الثامنة بدأ الغناء والعزف على البيانو، وخلال المرحلة الإعدادية والثانوية، تلقى دورات في فن الموسيقى، كما درس لاحقاً صناعة الفخار، وفي عام 1972، بدأ اهتمامه الحقيقي بالألوان المائية؛ حيث التحق أولاً بجامعة «لونج بيتش» لدراسة الفن والمسرح. كما بدأ في هذا الوقت الرسم بالألوان المائية وكتابة الأغاني.



إشراق



في عام 1977 وفي واشنطن، عثر جريجوري هاريس على كتاب عن الانطباعية الفرنسية، شجعه على مباشرة رسم لوحات زيتية / أكريليك، وأيضاً نسخ اللوحات الأصلية للانطباعيين والأساتذة الكبار، وصولاً إلى عام 1996؛ حيث كان قد أنجز العديد من اللوحات التي ساعدته في فهم تقنية اللون، وتتبع الجانب التاريخي للفنون.

وقد برز جريجوري في هذه الفترة كفنان كبير اجتمعت في لوحاته العديد من الخصائص الفنية التي يمكن التوقف عندها، من حيث شفافية اللون ودقة التصوير، وإظهار الجانب الأنثوي للنساء اللواتي يقمن بعمل موديل لهن، يتجلى ذلك في لوحة «عباد الشمس» التي تظهر امرأة جذابة تحتضن رزمة من زهور عباد الشمس، وهي من اللوحات الانطباعية التي أنجزها بألوان زيتية زاهية مشرقة.

يمكن اعتبار جريجوري هاريس واحداً من الفنانين الجوالين، الذين لا يكتفون بالجلوس في الاستوديو وممارسة الرسم، كانت فتنة المنظر الطبيعي بالنسبة لجريجوري تتطلب زيارة المعالم الطبيعية الساحرة، وهو الذي عزز عنده حرفة إبراز اللوحة بتقنيات لونية وشكلية غاية في البراعة والتصوير.

فقد زار جريجوري هاريس العديد من صالات العرض الفني في أمريكا، وتعمق في تفحص النسخ الأصلية من اللوحات، التي انعكست تأثيراتها الفنية على مجمل ما أنجزه من أعمال.

شكلت بدايات عام 1980، منعطفاً فنياً بالنسبة لهاريس حين قام بنسخ ثلاثة أعمال لكبار أساتذة الانطباعية، وهي الفترة التي عززت اهتمامه بالرسم على نحو محترف، فقد شارك في لجان تحكيم فنية، وأسهم في منح الجوائز لعديد الأعمال الفائزة للفنانين الهواة.

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في الهواء الطلق



خلال تنقله في الطبيعة الساحرة لمناطق عدة في الولايات المتحدة، أنجز جريجوري هاريس لوحات فنية، لكثير من المناظر والنساء اللواتي صادفهن في الحقول وعلى الشواطىء وفي المناطق النضرة والخلابة خاصة في منطقة لاجونا، ووادي مدينة ايرفن كاليفورنيا، كان الرسم في الهواء الطلق هوايته المفضلة، وقد مارس إلى جانب الرسم، مهنة تعليم الفنون في رابطة طلاب الفنون في نيويورك.



أكثر من 65 عملاً



في عام 2000، عمل جريجوري في تدريس الفنون وانتخب عضواً في جمعية (لايم آرت للفنون)، كما أصبح عضواً أساسياً في مجموعة «رسامي بيوتني» مع بينتر فيرمونت وريتشارد شميد، وخلال هذه الفترة زار منطقة «لايم كونيتيكت» ليرسم من الحياة، ومارس كذلك التدريس بدوام جزئي في لايم، كما انتخب عضواً في جمعية لايم للفنون، وهو اليوم يعد من أبرز الفنانين الأمريكيين المعروفين؛ حيث انتخب عضواً في مجموعة «رسامي بيوتني» في فيرمونت مع ريتشارد شميد. وقد بلغ عدد اللوحات التي أنجزها هاريس نحو 65 لوحة معروضة في أكبر المتاحف الأمريكية.



قيم جديدة



تشتبك دراسة الفن وتاريخ الفن برباط وثيق في أعمال جريجوري فرانك هاريس، مما يعكس اكتشافه لقيم جديدة فنية وتعبيرية وأحياناً تجريدية يعكسها في أعماله التي تغلب عليها النزعة الانطباعية، وبالنسبة له، فقد ظل الفن عالماً ساحراً طوال حياته، وهو الذي يمكنه من إبداع لوحات تحتوي على قدر عالٍ من الابتكار المستمر، وهو ابتكار يراعي قيم الجمال، ويمزج تقنيات من سبقوه من الأساتذة الكبار، مع ما يقدمه من تحف نادرة تمتاز بقوتها وجاذبيتها اللونية والمعاصرة.